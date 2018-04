81-jähriger Präsident eröffnet im Rollstuhl Moschee in Algier

Seltener öffentlicher Auftritt von Algeriens Staatsoberhaupt Bouteflika

Algier (AFP) - Algeriens Staatsoberhaupt Abdelaziz Bouteflika hat am Montag bei einem seltenen öffentlichen Auftritt eine Moschee sowie eine neue U-Bahn-Linie in der Hauptstadt Algier eröffnet. Der 81-jährige Präsident enthüllte im Rollstuhl sitzend eine Plakette am Eingang der Moschee Ketchaoua, die nach dreijähriger Renovierung wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Bouteflikas Gesundheitszustand gibt seit Jahren Anlass für regelmäßige Spekulationen.

Algeriens Staatsoberhaupt Abdelaziz Bouteflika © AFP

Der Präsident war 2014 zum vierten Mal zum Staatsoberhaupt Algeriens gewählt worden, nur ein Jahr nachdem er wegen eines Schlaganfalls mehrere Wochen in Paris behandelt worden war. Bouteflika ist seit 1999 im Amt und trat in den vergangenen Jahren nur noch äußerst selten in der Öffentlichkeit auf.

Trotz der Spekulationen um Bouteflikas Gesundheit bat der Generalsekretär seiner Partei Nationale Befreiungsfront (FLN), Djamel Ould Abbès, den 81-Jährigen, bei der kommenden Präsidentschaftswahl im Jahr 2019 erneut anzutreten. Die Parteimitglieder wünschten sich, den Präsidenten "sein Werk weiter fortsetzen zu sehen".