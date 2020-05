Trump-Loyalist hatte bereits ein Mal zurückgezogen

Senat bestätigt umstrittenen Republikaner Ratcliffe als US-Geheimdienstdirektor

Washington (AFP) - Der US-Senat hat den umstrittenen republikanischen Abgeordneten John Ratcliffe als neuen Geheimdienstdirektor bestätigt. Der 54-Jährige erhielt am Donnerstag im Oberhaus in Washington 49 Ja- und 44 Nein-Stimmen. Damit löst er den US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, als Geheimdienstkoordinator ab, der das Amt geschäftsführend ausführte.

John Ratcliffe im US-Senat © AFP

Dem Nationalen Geheimdienstdirektor kommt in der Sicherheitspolitik der USA eine zentrale Rolle zu. Er koordiniert und überwacht die Arbeit der US-Geheimdienste und hat Kabinettsrang.

US-Präsident Donald Trump hatte Ratcliffe bereits im vergangenen Jahr zum Geheimdienstdirektor machen wollen. Der Trump-Loyalist zog damals aber angesichts massiver Zweifel an seiner Eignung für das Amt seine Kandidatur zurück. Im März dieses Jahres nominierte Trump ihn dann erneut.