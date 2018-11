Senatoren des Fünf-Sterne-Koalitionspartner wollen sich enthalten

Senat in Rom stimmt über Salvinis Einwanderungsgesetz und Vertrauensfrage ab

Rom (AFP) - Der italienische Senat stimmt am Mittwoch über das umstrittene Einwanderungsdekret von Innenminister Matteo Salvini ab. Der stellvertretende Regierungschef von der rechtsextremen Lega-Partei plant eine drastische Verschärfung des Migrationsrechts. Nach dem Willen der Regierung soll die Vergabe von humanitären Aufenthaltsgenehmigungen massiv eingeschränkt werden. Auch die Verteilung und Unterbringung von Asylbewerbern will die Regierung neu regeln. Die meisten sollen künftig in großen Auffangzentren untergebracht werden.

Italiens Innenminister und Vize-Regierungschef Salvini © AFP

Einige Parlamentarier der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die mit der Lega in Rom regiert, hatten aus Protest gegen die geplanten Verschärfungen dutzende Änderungsanträge eingereicht. Die Regierung stellte am Dienstag deshalb die Vertrauensfrage, um das Vorhaben schneller durchzubringen. Die Fünf-Sterne-Senatoren kündigten an, sich bei der Abstimmung zu enthalten, damit die Koalition nicht platzt.

Das Parlament hat bis Ende des Monats Zeit, um über das im September von der Regierung beschlossene Dekret abzustimmen. Als sicherheitspolitische Neuerung ist in dem Dekret unter anderem vorgesehen, den Einsatz von Elektroschock-Pistolen auszuweiten und die Räumung besetzter Gebäude zu erleichtern. Als "gefährlich" eingeschätzte Asylbewerber sollen per Dringendmaßnahme abgeschoben werden können.

Das UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hatte sich am Montag besorgt zu den geplanten Gesetzesverschärfungen geäußert. Diese böten keine "angemessenen Garantien" insbesondere für Menschen, die besonderer Fürsorge bedürften, etwa Opfer von Vergewaltigung oder Folter.