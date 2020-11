Wahllokale in mehreren Staaten jetzt geschlossen

Sender: Trump gewinnt bei Wahl in US-Bundesstaat Indiana

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat bei der Präsidentschaftswahl nach Angaben von Fernsehsendern im Bundesstaat Indiana gewonnen. Die Sender CNN und NBC riefen den Amtsinhaber am Dienstag (Ortszeit) wie erwartet zum Sieger in dem konservativen Bundesstaat im Mittleren Westen aus. Indiana war der erste Bundesstaat, in dem ein Gewinner ausgerufen wurde.

Trump-Anhänger © AFP

Um 19.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MEZ) schlossen in einer Reihe von Bundesstaaten die Wahllokale, neben Indiana auch in Georgia, Kentucky, South Carolina, Vermont und Virginia. Bei der Präsidentschaftswahl müssen Trump oder sein Herausforderer Joe Biden mindestens 270 der insgesamt 538 Wahlleute gewinnen, die auf Ebene der Bundesstaaten vergeben werden. In Indiana wurden elf Wahlleute vergeben.