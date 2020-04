Südkorea meldete "zahlreiche" Geschosse

Seoul: Nordkorea feuert Marschflugkörper ab

Seoul (AFP) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar mehrere Marschflugkörper abgeschossen. Vom Militärstützpunkt Munchon im Osten des Landes aus seien "zahlreiche" Geschosse über das Meer abgefeuert worden, bei denen es sich vermutlich um Kurzstrecken-Marschflugkörper handelte, erklärte die südkoreanische Armee am Dienstag. Die Geheimdienste Südkoreas und der USA seien dabei, den Vorfall zu analysieren.

Nordkoreas Machthaber Kim mit Militärs © AFP

Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen mehrfach ballistische Raketen gestestet. Diese werden in große Höhe gefeuert und stürzen dann durch die Erdanziehungskraft zu Boden. Marschflugkörper dagegen fliegen in geringer Höhe und sind ferngesteuert.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte zu Jahresbegin angekündigt, sich nicht mehr an das Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen zu halten.

Die Atomverhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington liegen seit einem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump im Februar vergangenen Jahres auf Eis. Das international weitgehend isolierte Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter strikten US- und UN-Sanktionen. Kim hatte nach seinem Moratorium für Atom- und Raketentests vergeblich auf eine Aufhebung von Sanktionen gehofft.