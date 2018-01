Südkorea wertet Vorstoß aus dem Norden als "sehr bedeutsam"

Seoul: Nordkorea will Kommunikationskanal mit dem Süden wieder öffnen

Seoul (AFP) - Nach dem Angebot von Gesprächen auf hoher Ebene will Nordkorea offenbar wieder einen Kommunikationskanal nach Südkorea einrichten. Die Hotline solle am Mittwoch wieder geöffnet werden, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums unter Berufung auf das nordkoreanische Staatsfernsehen.

Neujahrsansprache von Kim Jong Un © AFP

Seoul wertete den Vorstoß aus Pjöngjang als "sehr bedeutsam". Es handele sich um einen wichtigen Schritt, den auf Eis liegenden Dialog wieder aufzunehmen, sagte Präsidentensprecher Yoon Young Chan. "Dies schafft eine Umgebung, in der Kommunikation zu jeder Zeit möglich sein wird."

Südkorea hatte am Dienstag für kommende Woche Gespräche mit dem Norden auf hoher Ebene vorgeschlagen. Dabei soll es um eine mögliche Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang gehen, aber auch um andere Themen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Zuvor hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in seiner Neujahresansprache Dialogbereitschaft signalisiert.