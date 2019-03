Langjähriger Parteivorsitzender Ralf Stegner trat bei Parteitag nicht erneut an

Serpil Midyatli zur neuen SPD-Landeschefin in Schleswig-Holstein gewählt

Norderstedt (AFP) - Nach rund zwölf Jahren hat Ralf Stegner den Landesvorsitz der SPD in Schleswig-Holstein abgegeben. Ein Parteitag in Norderstedt wählte am Samstag die 43-jährige Landtagsabgeordnete Serpil Midyatli zu seiner Nachfolgerin. Stegner war nicht erneut angetreten, um sich stärker auf seine Aufgaben auf Bundesebene zu konzentrieren. Er ist derzeit einer der Vizechefs der Bundes-SPD. Zudem bleibt er SPD-Fraktionschef im Kieler Landtag.

Serpil Midyatli © AFP

Midyatli war die einzige Kandidatin, auch Stegner unterstützte sie. Sie erhielt bei dem Parteitag 90,09 Prozent der Stimmen, wie die SPD mitteilte. Midyatli ist seit 2007 im Landesvorstand der schleswig-holsteinischen SPD und sitzt seit 2009 im Landesparlament. Derzeit ist sie stellvertretende Fraktionschefin der SPD.

Früher betrieb Midyatli mit ihrem Mann ein Restaurant sowie Veranstaltungs- und Cateringunternehmen. Sie ist Mutter zweier Kinder.