Schauspielerin tritt für liberale Werte ein

"Sex and the City"-Star Cynthia Nixon will Gouverneurin von New York werden

New York (AFP) - Die aus der Erfolgsserie "Sex and the City" bekannte US-Schauspielerin Cynthia Nixon will Gouverneurin von New York werden. Mit einem zweiminütigen Video, welches sie im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte, gab die 51-Jährige am Montag ihre Kandidatur bekannt. In dem Video ist sie mit ihrer Frau und ihren Kindern in Alltagssituationen sowie bei politischen Veranstaltungen zu sehen. Die Gouverneurswahlen für den Bundesstaat New York finden am 6. November statt.

Schauspielerin Cynthia Nixon will in die Politik © AFP

Nixon begründete ihre Kandidatur damit, dass sie "es Leid" sei, wenn es "Politikern mehr um Schlagzeilen und Macht" als um die Menschen gehe. Die Schauspielerin tritt für eine liberale Politik ein. Sie befürwortet die Homoehe, öffentliche Schulen und eine spezielle Gesundheitsversorgung für Frauen.

Zuletzt war bereits über eine Kandidatur Nixons spekuliert worden. In Umfragen liegt sie derzeit allerdings weit abgeschlagen hinter Amtsinhaber Andrew Cuomo von den Demokraten.