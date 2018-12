Hunderte unbekannte Tote in Gräbern bei Bukamal vermutet

Sieben Massengräber nahe IS-Bastion im Osten Syriens entdeckt

Damaskus (AFP) - Im Osten Syriens sind nahe der früheren Dschihadistenhochburg Bukamal sieben Massengräber mit hunderten Toten entdeckt worden. Der Zivilschutz und der Syrische Rote Halbmond hätten bisher die Leichen von 101 Menschen geborgen, die vor ihrer Hinrichtung zumeist gefoltert und misshandelt worden seien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag. Die Agentur machte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für die Gräueltaten verantwortlich.

Sieben Massengräber im Osten Syriens entdeckt © AFP

Laut Sana bemühen sich die Einsatzkräfte, weitere Leichen aus den Massengräbern im Euphrattal in der östlichen Provinz Deir Essor zu bergen. Ein Militärvertreter sagte Sana, die meisten Opfer seien durch Schüsse in den Kopf getötet worden, während ihre Hände gefesselt gewesen seien. Die Agentur veröffentlichte ein Video, das Experten in weißen Anzügen zeigte, wie sie Leichen aus den Gräbern bergen und auf den Boden legen.

Die syrischen Regierungstruppen hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Massengräber mit dutzenden Toten in der nördlichen Provinz Raka gefunden, aus der die IS-Miliz im Oktober 2017 nach erbitterten Kämpfen vertrieben worden war. Im November 2017 war auch die Stadt Bukamal von der syrischen Armee erobert worden. Die Stadt an der irakischen Grenze war die letzte Stadt in Syrien unter Kontrolle der sunnitischen Extremistengruppe.