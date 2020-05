Erste Attacke nach dreitägiger Waffenruhe wird Taliban zugeschrieben

Sieben Sicherheitskräfte bei Anschlag in Afghanistan getötet

Kabul (AFP) - Kurz nach dem Auslaufen einer dreitägigen Waffenruhe zwischen der afghanischen Armee und den radikalislamischen Taliban sind bei einem Anschlag nördlich von Kabul sieben Sicherheitskräfte getötet worden. Der Angriff habe sich am Donnerstag an einem Kontrollpunkt in Parwan ereignet, sagte die Sprecherin der Provinzregierung, Wahida Schahkar. Sie schrieb die Tat den Taliban zu, diese hätten ebenfalls "Verluste" erlitten.

Afghanischer Soldat © AFP

Bezirkspolizeichef Hussain Schah führte aus, die Taliban hätten den Kontrollpunkt in Brand gesetzt. In den Flammen seien fünf Sicherheitskräfte gestorben, zwei weitere seien erschossen worden. Die Taliban äußerten sich zunächst nicht zu der Tat.

Am Dienstagabend war eine dreitägige Waffenruhe mit den Taliban ausgelaufen, die wegen der Feierlichkeiten zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan vereinbart worden war. In dieser Zeit fiel die Zahl ziviler Opfer in dem seit Jahren dauernden Konflikt nach Angaben von Afghanistans Unabhängiger Menschenrechtskommission um 80 Prozent im Vergleich zu den in einem solchen Zeitraum sonst üblichen Zahlen.

Nach dem Ende der Waffenruhe flog die afghanische Armee Angriffe im Süden des Landes. Dabei wurden nach Polizeiangaben 18 Aufständische getötet.

Die Waffenruhe zum Ende des Ramadans war die zweite dieser Art in dem 19 Jahre andauernden Konflikt und die erste, die von den Taliban initiiert wurde. Sie wurde von der Freilassung von rund 1000 Gefangenen durch die Regierung begleitet, auch die Taliban kündigten die Freilassung von Gefangenen an. Auf den Aufruf der Regierung in Kabul, die Feuerpause zu verlängern, gingen die Taliban aber nicht konkret ein.

Die USA und die Taliban hatten sich Ende Februar auf einen Teilabzug der US-Truppen verständigt. Das Abkommen sieht zudem vor, dass bis zu 5000 gefangene Taliban-Kämpfer und bis zu tausend verschleppte afghanische Soldaten freikommen. Danach sollen innerafghanische Friedensverhandlungen beginnen.