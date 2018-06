Regierungschef Conte reist doch zu Frankreichs Präsident Macron

Signale der Entspannung im Flüchtlingsstreit zwischen Italien und Frankreich

Paris (AFP) - Im Flüchtlingsstreit zwischen Italien und Frankreich stehen die Zeichen auf Entspannung: In einem Telefonat einigten sich der italienische Regierungschef Giuseppe Conte und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, an ihrem Treffen am Freitag in Paris festzuhalten. Die Regierung in Rom hatte mit einer Absage gedroht, nachdem Macron Italien "Zynismus und Verantwortungslosigkeit" im Umgang mit dem Flüchtlingsschiff "Aquarius" vorgeworfen hatte.

Macron (li.) und Conte beim G7-Gipfel in Kanada © AFP

"Macron hat mir gesagt, dass er Italien oder sein Volk nie beleidigen wollte", sagte Conte am Donnerstag nach dem Telefongespräch vom Vorabend, das er als "sehr herzlich" bezeichnete. Auch der Elysée-Palast betonte, es sei nicht die Absicht Macrons gewesen, Italien oder die Italiener zu "kränken".

"Wir haben uns auf die Notwendigkeit zu einer engen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern geeinigt", fügte Conte hinzu. Macrons Büro erklärte, deshalb finde das Arbeitsessen im Elysée-Palast wie geplant am frühen Freitagnachmittag statt. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega hatte wegen Macrons Äußerungen eine offizielle Entschuldigung aus Paris gefordert und mit der Absage von Contes Antrittsbesuch gedroht. Ein Treffen zwischen den Wirtschaftsministern beider Länder wurde abgesetzt, Italien bestellte zudem die Stellvertreterin des französischen Botschafters in Rom ein.

Conte sagte, er gehe davon aus, dass der Streit beigelegt sei. Nun gehe es darum, die Reform des europäischen Asylsystems voranzutreiben. Dies ist eines der beiden Hauptthemen des EU-Gipfels am 28. und 29. Juni in Brüssel, die Fronten zwischen den Mitgliedstaaten sind jedoch verhärtet. In Deutschland ringen CDU und CSU um einen Kompromiss.

Macrons Büro betonte, nötig seien "neue Initiativen" in der EU. Es gehe um eine "effiziente Flüchtlingspolitik mit den Herkunfts- und Transitländern" und einen "europäischen Solidaritätsmechanismus zur Aufnahme von Flüchtlingen". Bisher scheitert dieser vor allem am Widerstand osteuropäischer Länder wie Polen oder Ungarn. Aber auch Frankreich oder Deutschland nahmen aus Italien und Griechenland nicht so viele Flüchtlinge auf wie ursprünglich zugesagt.

Die Fahrt des Flüchtlingsschiffs "Aquarius" und seiner beiden italienischen Begleitboote mit insgesamt 629 Menschen an Bord verzögerte sich unterdessen. Wegen hohen Wellengangs änderten die Schiffe ihren Kurs. Sie wollten an der Ostküste Sardiniens Richtung Spanien fahren. Mit einer Ankunft in der Hafenstadt Valencia war ursprünglich am Samstagabend gerechnet.

Die für das Schiff zuständige Hilfsorganisation SOS Méditerranée teilte mit, durch die Kursänderung solle den "kranken, erschöpften und unter Schock stehenden Geretteten eine unerträgliche Situation" erspart bleiben. Am Mittwoch hatte die "Aquarius" mit Windstärken von 65 Kilometern pro Stunde und vier Meter hohen Wellen zu kämpfen gehabt.

Das Schiff mit mehr als 600 Flüchtlingen an Bord war tagelang im Mittelmeer blockiert, nachdem sich Italien und Malta geweigert hatten, die Menschen aufzunehmen. Schließlich erklärte sich Spanien bereit, die Insassen in Valencia an Land gehen zu lassen.