Chamisas Partei will trotzdem antreten

Simbabwes Oppositionsführer befürchtet Wahlbetrug

Harare (AFP) - Wenige Tage vor den Wahlen in Simbabwe hat Oppositionsführer Nelson Chamisa die Wahlkommission scharf kritisiert und vor Wahlbetrug gewarnt. "Sogar in diesem späten Stadium gibt es keine Nachweise darüber, wie viele Stimmzettel gedruckt wurden", sagte Chamisa in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Simbabwes Wahlkommission ZEC sei "voreingenommen" und habe "das Vertrauen des Volkes verloren". Einen Boykott der Wahl am 30. Juli lehne seine Partei allerdings ab.

Simbabwes Oppositionsführer Nelson Chamisa (Mitte) © AFP

Der Oppositionsführer warf der Wahlkommission "durchgängige Missachtung internationaler Standards" vor. "Wir haben eine ZEC, die sich entschieden hat, als Schiedsrichter die Trillerpfeife wegzuwerfen und sich einem anderen Team anzuschließen", sagte Chamisa. Trotz der vermeintlichen Unregelmäßigkeiten ist sich der 40-Jährige seines Wahlsiegs über Präsident Emmerson Mnangagwa und dessen Regierungspartei Zanu-PF gewiss: "Wir werden in großer Zahl (wählen) gehen und sie besiegen", sagte Chamisa.

Simbabwes Außenminister Sibusiso Moyo wies die Vorwürfe zurück. Seine Regierung "dulde keine Form von Einschüchterung" oder Zwang. "Falls es irgendetwas gibt, das nicht angemessen ist, geht das vor Gericht." Die Vereinten Nationen hatten bereits am Dienstag Bedenken über mutmaßliche Einschüchterungen und Gewaltandrohungen im Vorfeld der Wahlen geäußert.

Bei den Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen sollen Simbabwes Einwohner zum ersten Mal seit dem Sturz des autoritären Machthabers Robert Mugabe frei wählen können. Nach Mugabes Entmachtung war der 75-jährige Mnangagwa an die Staatsspitze getreten. Er entstammt ebenfalls Mugabes Machtapparat.