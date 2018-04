Demonstranten hatten Entlassung von Tibor Gaspar gefordert

Slowakischer Polizeichef kündigt nach Mord an Journalisten Rücktritt an

Bratislava (AFP) - Knapp zwei Monate nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak hat der umstrittene Polizeichef des Landes seinen Rücktritt angekündigt. Tibor Gaspar sagte am Dienstag in der Hauptstadt Bratislava, er werde seinen Posten Ende Mai räumen. Dies solle der Polizei erlauben zu arbeiten, ohne "angegriffen" zu werden.

Tibor Gaspar © AFP

Bei Demonstrationen hatten immer wieder zehntausende Slowaken eine Entlassung des Polizeichefs gefordert. Kritiker befürchteten, dass Gaspar wegen politischer Beziehungen die Ermittlungen zum Fall Kuciak behindern könnte. Erst am Montag war der neue Innenminister Tomas Drucker nach nur wenigen Wochen im Amt zurückgetreten - weil er Gaspar nicht entlassen wollte.

Kuciaks Ermordung hat in der Slowakei schwere politische Erschütterungen ausgelöst. Der Enthüllungsjournalist und seine Verlobte waren am 25. Februar erschossen worden. Der Journalist hatte mehrfach Artikel über korrupte Machenschaften in der Slowakei veröffentlicht. Zuletzt recherchierte er zu mutmaßlichen Verbindungen der Regierungspartei zur italienischen Mafia. Die Polizei geht davon aus, dass Kuciaks Tod "höchstwahrscheinlich" mit seinen Recherchen zusammenhängt.

Es folgten Massenproteste gegen die Regierung. Im März trat zunächst Innenminister Robert Kalinak zurück. Kurz darauf gab auch Ministerpräsident Robert Fico sein Amt auf. Nachfolger wurde Peter Pellegrini von Ficos sozialdemokratische Regierungspartei Smer-SD. Fico zieht nach Auffassung von Beobachtern als Parteichef aber immer noch die Fäden.