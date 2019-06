Klimaschutz müsse aber auch in konjunktureller Schwächephase funktionieren

Söder fordert tragfähiges nationales Energiekonzept

München (AFP) - CSU-Chef Markus Söder hat ein tragfähiges nationales Energiekonzept gefordert. "Deutschland hat derzeit kein ernsthaft verträgliches Energiekonzept", sagte Söder am Montag vor Beratungen des CSU-Vorstands über ein Klimakonzept in München vor Journalisten. Eine Maßgabe für solch ein nationales Konzept müsse aber sein, dass Klimaschutz auch in konjunkturellen Schwächephasen funktionieren müsse.

Markus Söder © AFP

Söder bekräftigte dabei seine Forderung nach einem Vorziehen des bisher für 2038 geplanten Kohleausstiegs. Dies wäre "mit Abstand das wirksamste Signal", sagte der CSU-Vorsitzende. Es müssten jetzt "Haltepunkte" für den Kohleausstieg formuliert werden. Ob der vollständige Ausstieg im Jahr 2030 oder 2031 stattfinde, müsse dann gesehen werden. "Wir brauchen mutige Entscheidungen", sagte der CSU-Vorsitzende.