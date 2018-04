Ministerpräsident kündigt Einführung eines Familiengelds an

Söder läutet mit Regierungserklärung bayerischen Landtagswahlkampf ein

München (AFP) - Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Bayern hat der neue Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein eigenes bayerisches Familiengeld angekündigt. In seiner ersten Regierungserklärung stellte er am Mittwoch im Landtag sein milliardenschweres Zehn-Punkte-Programm vor, das unter anderem den Aufbau einer bayerischen Grenzpolizei, neue Lehrerstellen und Investitionen in die Digitalisierung vorsieht. Er bekräftigte, vor der Wahl im Oktober mit der Umsetzung zu beginnen.

Söder bei seiner ersten Regierungserklärung © AFP

Familien sollen laut Söder für jedes Kind für das zweite und dritte Lebensjahr monatlich 250 Euro erhalten, ab dem dritten Kind 300 Euro. Das Familiengeld sei unabhängig vom Einkommen und von der Art der Betreuung. Mit der neuen Leistung bündele die Regierung Landeserziehungsgeld und Betreuungsgeld. Alle Familien erhielten damit mehr als bisher, sagte der Regierungschef. Die Auszahlung soll bereits im September beginnen.

Söder stellte allerdings das Thema Sicherheit an den Anfang seiner Regierungserklärung. Zu seinen geplanten Vorhaben gehört unter anderem der Aufbau einer eigenen, tausend Polizisten umfassenden Grenzpolizei. Diese sei ein "absolutes Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, um das uns noch viele beneiden werden". Die Zentrale der neuen Grenzpolizei soll bereits zum 1. Juli in Passau eingerichtet werden.

Zusätzlich zu den bereits beschlossenen 2000 Stellen für Polizisten sollen weitere tausend Stellen geschaffen werden. Bei Grenzpolizei und Polizei würden damit in den kommenden Jahren mehr als 3500 Stellen zusätzlich aufgebaut. Der Regierungschef kündigte zudem, wieder ein bayerisches Oberstes Landesgericht in München einzurichten. Auch das gebe es nur in Bayern.

Söder bekräftigte zudem, einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung zu legen. Bis 2025 sollen alle Haushalte an das Gigabitnetz angeschlossen sein. Zudem ist geplant, 50.000 digitale Klassenzimmer zu schaffen. Insgesamt soll es zudem insgesamt 4000 neue Lehrerstellen geben. Geld soll auch in den Wohnungsbau fließen.

Für den Nachtragshaushalt will die Regierung laut Söder eine Milliarde Euro aus der Rücklage nehmen. Bei steigenden Reserven von mehr als sechs Milliarden Euro sei dies "solide und gut finanziert".

Der Ministerpräsident stellte seine Regierungserklärung unter die Überschrift "Das Beste für Bayern". Sein Regierungsprogramm sei "Bayern pur", die Philosophie seiner Regierung "Machen und Kümmern".

Söder war Mitte März zum neuen Regierungschef gewählt worden. Er folgte auf Horst Seehofer, der als Bundesinnenminister nach Berlin wechselte. In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die CSU will dabei ihre absolute Mehrheit verteidigen.