CSU-Chef: Söder hat im Wahlkampf alles Menschenmögliche getan

Söder und Seehofer betonen landespolitischen Charakter der Bayernwahl

München (AFP) - Nach ihrem jüngsten Streit über eine Mitverantwortung der Bundespolitik an den schlechten CSU-Umfragewerten haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Chef Horst Seehofer gemeinsam die bayerische Landtagswahl als eine landespolitische Abstimmung bezeichnet. "Sonntag ist eine Bayernwahl, keine Berlinwahl", sagte Söder am Freitag vor der CSU-Abschlusskundgebung in München vor Journalisten. Es gehe um Bayern, nicht um Berlin.

Söder spricht zum Wahlkampfabschluss © AFP

Söder hatte zuletzt die große Koalition in Berlin für die schlechten Umfragewerte der CSU verantwortlich gemacht, Seehofer hatte dies zurückgewiesen.

Der CSU-Chef sagte nun, er wolle wie Söder unterstreichen, "dass es eine bayerische Wahl ist". Seehofer sagte, seine Partei müsse sich für ihren Wahlkampf keine Vorwürfe machen. "Die CSU als Partei und unser Spitzenkandidat Markus Söder" hätten "alles Menschenmögliche" im Wahlkampf getan.