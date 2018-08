Sogenannte Ankerzentren in Bayern nehmen Arbeit auf

München (AFP) - In Bayern nehmen am Mittwoch die im Koalitionsvertrag der großen Koalition vereinbarten sogenannten Ankerzentren ihre Arbeit auf. An sieben bisher als Erstaufnahmeeinrichtungen genutzten Standorten im Freistaat sollen künftig neu nach Bayern kommende Flüchtlinge untergebracht werden und während ihres Asylverfahrens bleiben. Das Wort Anker steht für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung. Bayern richtet die Zentren als erstes Bundesland ein.

Ankunfts- und Rückführungseinrichtung für Asylbewerber in Bamberg © AFP

In den Zentren arbeiten dabei die an den Asylverfahren beteiligten Behörden gebündelt zusammen, also etwa das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Bundesagentur für Arbeit und Ausländerbehörden. Kritiker sehen in den Zentren Massenunterkünfte, die zu Verschlechterungen der Situation von Flüchtlingen führen. Gegner wollen gegen die neuen Zentren protestieren.