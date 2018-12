Bei Feuergefecht außerdem drei bewaffnete Rebellen und ein Soldat erschossen

Soldaten töten sieben Zivilisten im indischen Teil von Kaschmir

Srinagar (AFP) - Im indischen Teil der Kaschmir-Region haben Soldaten am Samstag sieben Zivilisten getötet, die gegen das Vorgehen des Militärs gegen bewaffnete Rebellen protestierten. Nach Angaben der Polizei fand der Protest während eines Feuergefechts in der südlichen Pulwama-Gegend statt. Soldaten hatten dort demnach ein Haus belagert, in dem sich Rebellen versteckt hielten.

Opfer im Leichentuch wird fortgetragen © AFP

Bei dem Schusswechsel wurden drei Aufständische und ein Soldat getötet. Augenzeugen berichteten, dass während des Feuergefechts hunderte Dorfbewohner zu dem Haus marschiert seien, wobei sie Parolen zur Unterstützung der Rebellen gerufen und Steine in Richtung der Soldaten geworfen hätten.

Die Kaschmir-Region ist seit einem Krieg 1947 zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan geteilt, wird aber bis heute von beiden Staaten zur Gänze beansprucht. Seit 1989 kämpfen mehrere muslimische Rebellengruppen teils für die Unabhängigkeit Kaschmirs, teils für den Anschluss der Region an Pakistan.