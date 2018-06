Juncker rechnet offenbar mit Teilnahme von acht Staats- und Regierungschefs

Sondergipfel mehrerer EU-Staaten zu Migration und Asyl am Sonntag

Brüssel (AFP) - Vor dem Hintergrund des Asylstreits in den deutschen Unionsparteien hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Sonntag einen Sondergipfel mehrerer Staats- und Regierungschefs einberufen. Wie die EU-Kommission am Mittwoch weiter mitteilte, soll eine Gruppe "interessierter Mitgliedstaaten" vor dem regulären EU-Gipfel Ende kommender Woche "an europäischen Lösungen" zu den Fragen Asyl und Migration arbeiten. Teilnehmen an dem "informellen Arbeitstreffen" in Brüssel sollen neben Deutschland offenbar sieben weitere Länder.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen, die bereits in einem anderen EU-Land als Asylbewerber registriert wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt nationale Alleingänge in dem Punkt ab. Am Montag einigten sich die Unionsparteien darauf, dass Merkel bis Monatsende mit anderen europäischen Staaten über Lösungen verhandeln soll.

Bei der Ankündigung des Treffens im Kurznachrichtendienst Twitter nahm Juncker die Konten von acht EU-Staats- und Regierungschefs in dem sozialen Netzwerk in Kopie: aus Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Österreich und Spanien.

Aus dem französischen Präsidialamt hieß es, der Sondergipfel zu Migration und Asyl sei am Dienstag beim Treffen von Merkel, Juncker und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Meseberg vereinbart worden. Italien, Griechenland, Malta und Spanien sind als Mittelmeeranrainer am stärksten von der Flüchtlingsfrage betroffen. Bulgarien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne, ab Juli folgt dem osteuropäischen Land Österreich in dieser Position.

Maltas Regierungschefs Joseph Muscat bestätigte seine Teilnahme. Er freue sich zu einer "abgestimmten europäischen Antwort" auf die Migrationsherausforderung beizutragen, schrieb Muscat auf Twitter.