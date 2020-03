Sondertreffen der EU-Innenminister zu Flüchtlingsstreit mit der Türkei

Brüssel (AFP) - Wegen der Grenzöffnung für Flüchtlinge durch die Türkei kommen die EU-Innenminister am Mittwoch zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen (17.00 Uhr). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seine Kollegen wollen dabei nach Angaben aus EU-Kreisen ihre Solidarität mit Griechenland und Bulgarien bekunden. Grundsätzlich beschlossen ist bereits, dass die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hundert zusätzliche Beamte nach Griechenland entsendet. Dort haben in den vergangenen Tagen tausende Migranten versucht, über die Grenze zur Türkei zu kommen.

Flüchtlinge an Grenze zwischen Türkei und Griechenland © AFP

Details des Frontex-Einsatzes sind aber noch offen, nachdem Griechenland angekündigt hatte, wegen der Krise für einen Monat keine neuen Asylanträge mehr anzunehmen. Nach den EU-Vorgaben müssen Frontex-Beamte im Einsatz "den Zugang zu Asylverfahren für Menschen sicherstellen, die internationalen Schutz benötigen".