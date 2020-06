Sondierungen vor Tarifrunde von Bund und Kommunen

Berlin (AFP) - Arbeitnehmer und Arbeitgeber von Bund und Kommunen starten am Dienstag in Berlin mit Sondierungen die diesjährige Tarifrunde. Bisher gibt es für die rund 2,3 Millionen Angestellten noch keine konkrete Lohnforderung der Gewerkschaften, wegen der Corona-Pandemie kündigten die Gewerkschaften den laufenden Tarifvertrag noch nicht. Er läuft damit bis Ende August.

Krankenhaus © AFP

Erstmals leitet der neue Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke auf Gewerkschaftsseite die Tarifverhandlungen. Er fordert eine angemessene Anerkennung für den Einsatz der Angestellten etwa in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, aber auch in Ämtern während der Corona-Krise. Demgegenüber verweisen die Arbeitgeber auf die entstandenen Milliardenlöcher. Am Donnerstag will die Bundestarifkommission von Verdi auf Grundlage der Sondierungsergebnisse über das weitere Vorgehen beraten.