Angriffe am Boden und in der Luft fortgesetzt - Dutzende Tote

Sorge vor Blutbad in Hodeida nach neuen heftigen Kämpfen im Jemen

Aden (AFP) - Nach tagelangen heftigen Kämpfen um die jemenitische Hafenstadt Hodeida wächst die Sorge vor einem Blutbad und einer humanitären Katastrophe. Innerhalb von 24 Stunden seien am Stadtrand dutzende Huthi-Rebellen und regierungstreue Soldaten getötet worden, hieß es am Mittwoch von Krankenhausmitarbeitern. Trotz Geländegewinnen der Regierungstruppen kündigten die Rebellen an, die Stadt halten zu wollen. Vor diesem Hintergrund mehrten sich die internationalen Appelle für den Schutz der Zivilbevölkerung.

Regierungstreue Kämpfer © AFP

27 Huthi-Rebellen und zwölf regierungstreue Soldaten starben innerhalb eines Tages bei den Gefechten, hieß von Krankenhausmitarbeitern. Damit stieg die Zahl der Toten auf beiden Seiten seit vergangenem Donnerstag auf knapp 200. In einem Krankenhaus von Hodeida verstarb nach Angaben der Kinderrechtsorganisation Save the Children am Mittwoch zudem ein 15-jähriger Junge, der von einem Granatsplitter getroffen worden war.

Ein örtlicher Sicherheitsmitarbeiter von Save the Children sagte, die Organisation versorge noch fünf weitere Kinder. Auch sie seien bei den Kämpfen verletzt worden.

Am Donnerstag hatten regierungstreue Soldaten eine Bodenoffensive begonnen, um die von Rebellen kontrollierte 600.000-Einwohner-Stadt einzukesseln. Unterstützt werden sie von Luftangriffen einer Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens.

Die Regierungstruppen stießen am Mittwoch nach Militärangaben weiter auf Hodeida vor. Der Rebellenchef Abdel Malik al-Huthi kündigte in einer Fernsehansprache entschiedenen Widerstand gegen das Vorrücken an. Falls die Militärkoalition davon ausgehe, dass die Rebellen nach der Einnahme einzelner Gebiete kapitulieren würden, sei dies ein Irrtum. "Das wird nicht geschehen."

Weltweit warnten Hilfsorganisation vor einer weiteren Zunahme der Kämpfe. "Uns bereitet die größte Sorge, dass die Eskalation der Gewalt die lebenswichtigen humanitären Anstrengungen gefährdet", sagte Juliette Touma, Sprecherin des UN-Kinderhilfswerks Unicef in Nahost, der Nachrichtenagentur AFP. Insbesondere verwies sie auf den Hafen von Hodeida am Roten Meer. Dieser ist strategisch wichtig für Hilfslieferungen und Lebensmittelimporte.

Mirella Hodeib, Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), forderte von allen Konfliktparteien, "Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schonen". Es müsse sichergestellt werden, dass Zivilisten aus Hodeida fliehen können. Laut Save the Children waren zuletzt nächtliche Absperrungen errichtet worden.

Die Kämpfe bedrohen seit Tagen auch die medizinische Versorgung in der Stadt. Save the Children gab an, dass eine von der Organisation unterstützte Gesundheitseinrichtung am Mittwoch "unter Beschuss gekommen" sei. Dabei seien "lebensrettende Medikamente" vernichtet worden.

Bereits am Dienstag hatte Unicef gewarnt, dass die Gefechte akut dutzende Kinder im Krankenhaus Al-Thawra bedrohten. Die Kämpfe hätten sich dem Krankenhaus "gefährlich" genähert. 59 Kinder seien deshalb dort in Lebensgefahr, 29 von ihnen lägen auf der Intensivstation.

Der Krieg im Jemen war am Mittwoch erneut Thema im UN-Sicherheitsrat. Die Niederlande, Schweden und Peru blockierten dort einen britisch-chinesischen Appell zur Beendigung der Kämpfe. Die drei Staaten forderten stattdessen eine Resolution, um die Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.

Im Jemen sind durch den seit Jahren anhaltenden Konflikt laut UNO mehr als 14 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Rund 10.000 Menschen wurden getötet.