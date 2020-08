Offizier: Viele Soldaten unzufrieden mit politischer Lage im Land

Sorge vor Putschversuch in Mali nach Schüssen auf Armeestützpunkt

Bamako (AFP) - In Mali wächst die Sorge vor einem Militärputsch, nachdem am Dienstag auf einem Armeestützpunkt nahe der Hauptstadt Bamako Schüsse gefallen sind. Auf dem Stützpunkt in der Stadt Kati, etwa 15 Kilometer von Bamako entfernt, hätten Soldaten Schüsse in die Luft abgefeuert, sagten Augenzeugen und ein Vertreter der Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Ein Offizier sprach von einer "Rebellion".

Demo gegen Malis Präsident Keita am 11. August in Bamako © AFP

Viele Soldaten seien unzufrieden mit der politischen Krise im Land, sagte der auf dem Stützpunkt stationierte Offizier. "Wir wollen einen Wechsel".

Nach Angaben eines Arztes aus Kati waren viele Soldaten an dem Vorfall beteiligt. "Es waren viele und sie waren sehr nervös", sagte er. Ein westlicher Diplomat in Bamako sagte, es handele sich um einen "Versuch eines Aufstands".

Das malische Verteidigungsministerium dementierte hingegen, dass ein "Aufstand" im Gange sei. Die Regierung beobachte den Vorfall aber genau. Die französische Botschaft rief ihre Staatsbürger dazu auf, sicherheitshalber nicht mehr das Haus zu verlassen.

2012 hatte der Stützpunkt in Kati eine Schlüsselrolle bei einem Machtwechsel im Land. Dort begann damals ein Militärputsch, in dessen Folge Präsident Ibrahim Boubacar Keita an die Spitze der politischen Führung kam.

Derzeit steht Keita jedoch massiv unter Druck, weil es ihm nicht gelingt, einen seit 2012 andauernden dschihadistischen Aufstand im Norden des Landes unter Kontrolle zu bringen. Der Aufstand der Extremisten hat sich inzwischen auch ins Zentrum des Landes ausgedehnt. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden bereits getötet, hunderttausende Menschen sind geflohen.

Verschleppte politische Reformen, eine schwächelnde Wirtschaft und Korruptionsvorwürfe haben die Stimmung gegenüber Keita weiter verschlechtert. Die Oppositionsbewegung M5-RFP fordert den Rücktritt des 75-jährigen Präsidenten und organisiert immer wieder Massenproteste gegen ihn.

Erst am Montag kündigte die Bewegung an, täglich neue Demonstrationen zu organisieren. Am Freitag soll eine Massenkundgebung gegen den Präsidenten stattfinden. Die Bewegung hatte in der Vergangenheit Kompromissvorschläge zur Entschärfung der politischen Krise abgelehnt. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas), die in dem Konflikt vermittelt, unterstützt die Bildung einer Einheitsregierung in dem westafrikanischen Land.

Die Bundeswehr ist in Mali mit bis zu 1100 Soldaten als Teil der UN-geführten Mission Minusma vor Ort, die einen Beitrag zur Stabilisierung des westafrikanischen Krisenstaats leisten soll. Zudem sind bis zu 450 deutsche Soldaten an der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali beteiligt. Der Bundeswehr-Standort Koulikoro nordöstlich von Bamako ist etwa 55 Kilometer von Kati entfernt.