Seit Parlamentswahl im September bereits drei Versuche gescheitert

Sozialdemokrat Löfven in Schweden erneut mit Regierungsbildung betraut

Stockholm (AFP) - Nach dem abermaligen Scheitern einer Regierungsbildung in Schweden unternimmt der amtierende sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Löfven einen weiteren Versuch. Den Auftrag dazu bekam er am Freitag von Parlamentspräsident Andreas Norlén. Bei der Parlamentswahl am 9. September hatten weder der Mitte-Links-Block aus Sozialdemokraten und Grünen noch das aus vier Parteien bestehende Mitte-Rechts-Lager eine Mehrheit erhalten.

Stefan Löfven am Freitag vor der Presse in Stockholm © AFP

Der Chef der konservativen Moderaten Partei, Ulf Kristersson, scheiterte am 14. Oktober, Löfven am 29. Oktober und die Chefin der Zentrumspartei, Annie Lööf, am Donnerstag. Am 14. November hatte Kristersson im Parlament die erforderliche Mehrheit verfehlt, um zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Nur 154 Abgeordnete stimmten für Kristersson, der eine Regierung mit den Christdemokraten bilden wollte, mit der er stark in der Minderheit gewesen wäre.

195 Abgeordnete stimmten gegen Kristersson. Auch die bisherigen Juniorpartner der Moderaten, die Zentrumspartei und die Liberalen, verweigerten ihm die Unterstützung, weil sie die Duldung einer Minderheitsregierung durch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten ablehnen.

Die von Neonazis mitgegründete Partei war bei der Wahl mit 17,6 Prozent der Stimmen drittstärkste Kraft geworden. Bisher hatten beide Lager eine Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten ausgeschlossen. Bei der Parlamentsabstimmung am Mittwoch stimmten die Schwedendemokraten für Kristersson.

Dieser hatte bereits Mitte Oktober einen ersten Anlauf zur Regierungsbildung für gescheitert erklärt. Daraufhin hatte Löfven den Auftrag erhalten, ihn aber Ende Oktober ohne Erfolg wieder zurückgegeben. Der 61-jährige Politiker unternimmt jetzt einen weiteren Versuch zur Regierungsbildung, über den das Parlament voraussichtlich Anfang Dezember abstimmt. Wenn auch dabei keine Regierung zustandekommt und Norlén keine Lösung findet, stehen in Schweden Neuwahlen an.