Bundestagsdebatte über Haushalt des Gesundheitsministeriums

Spahn bekräftigt Notwendigkeit von höherem Pflegebeitrag

Berlin (AFP) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Notwendigkeit eines höheren Pflegeversicherungsbeitrags bekräftigt. Das Defizit in den Pflegekassen werde in diesem Jahr voraussichtlich mit drei Milliarden Euro dreimal so hoch ausfallen wie ursprünglich geplant, sagte Spahn am Freitag bei der Bundestagsdebatte zum Haushalt seines Ministeriums. Es gehöre zur Ehrlichkeit zu sagen, dass der Pflegeversicherungsbeitrag erhöht werden müsse, und zwar "spätestens" ab dem nächsten Jahr.

Spahn im Bundestag © AFP

Das steigende Defizit zeige, dass mehr Pflegeleistungen in Anspruch genommen würden, sagte Spahn - und das sei "gewollt". "Sozialaufbau" koste, das gelte auch für die Pflege. Jetzt gehe es um "eine faire, eine gute, aber auch nachhaltige Finanzierung".

Spahn hatte bereits am Donnerstag angekündigt, der Beitrag zur Pflegeversicherung könne im kommenden Jahr um 0,2 Prozentpunkte steigen. Der Beitrag zur Pflegeversicherung war zuletzt Anfang 2017 um 0,2 Punkte auf 2,55 Prozent angehoben worden. Für Kinderlose sind es es derzeit 2,80 Prozent.

Angesichts des Mangels an Pflegekräften versprach Spahn, er wolle den "Pflegeberuf als Beruf attraktiver" machen. "Es geht darum, eine Abwärtsspirale, die wir in den letzten Jahren gesehen haben in der Krankenpflege, in der Altenpflege, umzukehren." "Schritt für Schritt, Maßnahme für Maßnahme" sollten Fortschritte erreicht werden.

Spahn verwies auf die neue Pflegeausbildung ab Anfang 2020 und das geplante Sofortprogramm für mehr Pflegestellen. Es gehe darum, "dass wir jetzt sehr zügig, sehr konkret helfen werden und verbessern werden im Alltag der Pflegekräfte".