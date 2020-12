Besuch der Christmette "nur wenn es geht"

Spahn feiert Weihnachten wegen Corona allein mit seinem Mann

Berlin (AFP) - Wegen der Corona-Pandemie will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in diesem Jahr auf ein Weihnachtsfest im größeren Kreis verzichten. "An Weihnachten bin ich mit einem Mann alleine - erstmals", sagte Spahn am Dienstag in Berlin. Unter Umständen werde er nach Voranmeldung die Christmette besuchen - aber nur, "wenn es geht".

Spahn hinter Weihnachtsbaum © AFP

Auch der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, trifft Corona-Vorkehrungen für das Weihnachtsfest. Seine beiden Töchter und seine Frau würden sich in Vor-Quarantäne begeben, um das Übertragungsrisiko zu minimieren, sagte Wieler. An Weihnachten würden dann die Schwiegereltern hinzustoßen, die "sowieso immer extrem sorgfältig" in Corona-Dingen seien.