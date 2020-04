Kassen wollen Kosten nicht alleine tragen - Kabinett billigt Pflege-Mindestlohn

Spahn hält trotz ungeklärter Finanzierung an Bonus für Altenpflege fest

Berlin (AFP) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält ungeachtet der ungeklärten Finanzierung an der geplanten Corona-Sonderprämie für Pflegebeschäftigte fest. Ziel der Regierung sei es, "dass es einen Bonus in der Altenpflege geben kann und soll", sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. Vertreter der gesetzlichen Kassen machten deutlich, dass sie die Prämie zumindest nicht alleine finanzieren wollen. Die Bundesregierung billigte derweil die Verordnung für höhere Mindestlöhne in der Pflege.

Linke für Vermögensabgabe und Pflege-Bonus © AFP

Die Finanzierung der Sonderzahlung in Höhe von bis zu 1500 Euro soll "in den nächsten Tagen" geklärt werden, wie Spahn ankündigte. Es gehe darum, bei dem geplanten Bonus "zu einer fairen Verteilung für die Kosten" zu kommen. Es müsse geklärt werden, welchen Teil Bund, Pflegekassen und Länder beziehungsweise die Arbeitgeber tragen.

Wichtig sei, alle Berufsgruppen in der Altenpflege in den Blick zu nehmen. Spahn verwies darauf, dass auch die Reinigungskräfte in Pflegeeinrichtungen in der Corona-Krise eine wichtige Arbeit leisteten.

Zuvor hatte die Vorstandsvorsitzende des Ersatzkassen-Verbands VDEK, Ulrike Elsner, der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) vom Mittwoch gesagt, es könne nicht sein, "dass allein die Beitragszahler hierfür aufkommen müssen".

Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch, sagte dem Blatt: "Die symbolische Anerkennung für systemrelevante Berufsgruppen, die jetzt in der Corona-Krise verstärkt gefordert sind, muss deshalb vom Bund oder von den Ländern kommen, etwa über zweckgebundene Zuschüsse für die Soziale Pflegeversicherung."

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, forderte, die Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro müssten von der Bundesregierung aufgebracht werden.

"Die Krankenkassen haben im Kern recht, dass die Zahlung der Corona-Prämien für Altenpflegekräfte nicht auf Beitragszahler abgewälzt werden darf", sagte Linken-Chef Bernd Riexinger der Nachrichtenagentur AFP. "Aber Steuermittel allein werden nicht ausreichen." Die Bundesregierung solle einen Fonds zur Finanzierung aufsetzen. Aber die börsennotierten Konzerne sollten davon ausgeschlossen werden und die Kosten selbst tragen.

Die FDP warf Spahn vor, die Finanzierung der geplanten Prämie nicht mit den Beteiligten abgestimmt zu haben. "Das Chaos bei der Finanzierung der Sonderprämie für Pflegekräfte ist erschreckend", erklärte die Pflegeexpertin Nicole Westig.

Unabhängig von der Debatte um den Corona-Bonus billigte das Kabinett die Verordnung zu den Mindestlöhnen in der Pflege und setzte damit die Empfehlungen der Pflegekommission von Ende Januar um. Bei qualifizierten Pflegehilfskräften steigt der Mindestlohn in Ost und West damit bis September auf 12,50 Euro und bis April 2022 auf 13,20 Euro.

Für Pflegefachkräfte soll zum 1. Juli diesen Jahres ein einheitlicher Mindestlohn von 15 Euro gelten, ab April 2022 soll er 15,40 Euro betragen. Neben dem gesetzlichen Urlaubsanspruch sollen Pflegebeschäftigte zudem zusätzlichen Urlaub bekommen - fünf Tage in diesem Jahr und sechs Tage ab kommendem Jahr.

Spahn sagte, mit der Verordnung würden die Einkommen von Fachkräften auf mindestens 2500 Euro steigen. "Ich sage ausdrücklich, das ist ein Mindestlohn." Tarifverträge und andere Regelungen könnten darüber liegen.