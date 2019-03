Gesundheitsminister: Straßenproteste enden vermutlich in einer "Enttäuschung"

Spahn ruft junge Klimaschutzdemonstranten zu Parteieintritten auf

Hamburg (AFP) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den jugendlichen Demonstranten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future den Eintritt in eine Partei empfohlen. Da "engagierter Nachwuchs" an vielen Stelle fehle, hätten sie dort "wahrscheinlich so gute Chancen wie nie", sagte Spahn der Wochenzeitung "Die Zeit" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Straßenproteste führten dagegen "vermutlich in die Enttäuschung".

Klima-Demonstration in Berlin © AFP

Zugleich forderte der Bundesminister die Jugendlichen auf, konkrete Lösungsvorschläge für die Folgen der von ihnen geforderten Schritte zu entwickeln. "Wie soll es konkret weiter gehen? Was schlagt ihr vor, welche Folgen haben eure Vorschläge für wen?", fragte Spahn.

In Deutschland und anderen Ländern streiken Schüler und Studenten derzeit einmal pro Woche während ihrer Unterrichtszeit, um mehr Klimaschutzmaßnahmen einzufordern. Sie sehen ihre Zukunft bedroht.