Sprechstunden ohne Terminvergabe sollen zusätzlich vergütet werden

Spahn will HIV-Prophylaxe Prep zu Kassenleistung machen

Berlin (AFP) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Vorbeugung vor HIV-Infektionen zur Kassenleistung machen: Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko sollten einen gesetzlichen Anspruch auf Präexpositionsprophylaxe haben, kündigte Spahn am Freitag im Deutschen Ärzteblatt an. Mit einem weiteren Gesetz will Spahn erreichen, dass Ärzte mehr offene Sprechstunden ohne Terminvergabe anbieten. Als Anreiz dafür sollen die Mediziner Geld außerhalb ihres Budgets erhalten.

Gesundheitsminister Spahn © AFP

Bei der Präexpositionsprophylaxe, genannt Prep, nehmen Menschen ohne HIV vorbeugend bestimmte antivirale Medikamente ein, um sich bei Sexualkontakten vor einer Ansteckung zu schützen. Die Medikamente verhindern eine Vermehrung der HI-Viren. Prep sei ein "wirksamer Schutz gegen HIV", sagte Spahn dem "Deutschen Ärzteblatt". Die Erfahrungen aus anderen Ländern würden zeigen, dass die HIV-Infektionszahlen durch Prep deutlich gesenkt werden könnten.

Zugleich warnte der Minister: "Nur richtig genommen, wirkt es. Falsch gemacht, steigt im Gegenteil eher das Risiko von Resistenzen und Ansteckungen." Dem "Wildwuchs" mit Prep in Deutschland solle daher ein "strukturiertes Angebot" entgegengesetzt werden. Prep kostet rund 50 Euro im Monat. Das Bundesgesundheitsministerium schätzt, dass rund 10.000 Menschen Prep in Anspruch nehmen werden.

Die deutsche Aids-Hilfe begrüßte den Schritt als "Meilenstein für die HIV-Prävention in Deutschland". "Die Kassenfinanzierung wird Menschen den Zugang zur HIV-Prophylaxe eröffnen und damit zahlreiche Infektionen verhindern", erklärte Aids-Hilfe-Vorstand Winfried Holz.

Auch der Linken-Abgeordnete Achim Kessler sprach von einem "wichtigen Meilenstein im Kampf für den selbstbestimmten Umgang mit dem Krankheitsrisiko Aids". Die Grünen-Abgeordnete Kordula Schulze-Asche bezeichnete Prep als den "richtigen Weg", um die Zahl der HIV-Infektionen zu senken. Es bleibe jedoch ein Medikament mit Nebenwirkungen, welches nur für einen kleinen Kreis von Patienten sinnvoll sei.

Den Gesetzentwurf zur HIV-Prophylaxe will Spahn ebenso in Kürze vorlegen wie den zur Ausweitung der Sprechstunden. Dieser sieht die bereits im Koalitionsvertrag erwähnte Erhöhung der Mindestsprechstundenzahl von 20 auf 25 vor sowie fünf zusätzliche offene Sprechstunden, die außerhalb der Budgets vergütet werden sollen. Das wirke wie "ein Überlaufventil bei zu langen Terminwartezeiten".

Geplant sind Spahn zufolge Grundpauschalen bei offenen Sprechstunden, aber auch höhere Vergütungen für Ärzte, die Termine über die Terminservicestellen annehmen.

Der GKV-Spitzenverband wandte sich dagegen, den Beitragszahlern die zusätzlichen Gelder in Rechnung zu stellen. "Wenn ein kleiner Teil der Ärzte nicht genug Termine anbietet und deshalb andere Ärzte über die Terminservicestellen einspringen, dann ist das ein innerärztliches Verteilungsproblem", erklärte Verbands-Vize Johann-Magnus von Stackelberg.

Der Hausärzteverband verwies darauf, dass Hausärzte den Patienten, die Hilfe brauchen, auch ohne Termin behandelten. Wenn diese Leistungen künftig "endlich vernünftig bezahlt" würden, "wäre das ein Schritt in die richtige Richtung", erklärte Verbandschef Ulrich Weigeldt. Allerdings vermehre sich die Zeit des einzelnen Hausarztes nicht dadurch, dass er offene Sprechstunden anbietet. Deshalb würden mehr Hausärzte benötigt.