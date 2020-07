Spahn zu französischem Nationalfeiertag in Paris erwartet

Paris (AFP) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird am Dienstag zum französischen Nationalfeiertag in Paris erwartet. Präsident Emmanuel Macron will zu diesem Anlass Deutschland und anderen EU-Staaten danken, die in der Coronavirus-Krise Patienten aus Frankreich aufgenommen haben (Beginn der Militärzeremonie: 10.45 Uhr). Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und andere Vertreter der Bundesländer sind eingeladen.

Französische Marinesoldaten bei einer Probe zum 14. Juli © AFP

Wegen der Pandemie fällt die traditionelle Militärparade auf dem Boulevard Champs-Elysées in diesem Jahr aus. Stattdessen findet eine deutlich kleinere Zeremonie mit rund 2000 Soldaten und 2500 Ehrengästen auf dem Concorde-Platz statt. Am Nationalfeiertag erinnert Frankreich an den Sturm auf das Bastille-Gefängnis am 14. Juli 1789. Er gilt als Auftakt der Französischen Revolution.