Ankündigung nach Abwahl als Regierungschef und Rücktritt als Parteivorsitzender

Spaniens Ex-Ministerpräsident Rajoy zieht sich ganz aus Politik zurück

Madrid (AFP) - Nach seiner Abwahl als Ministerpräsident und seinem Rücktritt als Parteichef will sich Mariano Rajoy endgültig aus der spanischen Politik zurückziehen. "Ich hatte ein enorm intensives politisches Leben, und es hat nun keinen Sinn mehr, länger zu bleiben", sagte Rajoy am Mittwoch dem Radiosender Cadena Cope. "Ich möchte die Politik endgültig aufgeben."

Rajoy sagt der Politik Lebewohl © AFP

Bereits am Dienstag war Rajoy vom Vorsitz seiner konservativen Volkspartei (PP) zurückgetreten. Am Freitag vergangener Woche hatte ihn das Parlament nach fast sieben Jahren im Amt des Ministerpräsidenten abgewählt und den Sozialisten Pedro Sánchez zu seinem Nachfolger gemacht.

Rajoy kündigte in dem Radio-Interview an, dass er nicht am Parteitag zur Bestimmung des künftigen PP-Chefs im Juli teilnehmen werde. Er wolle sich künftig "anderen Dingen im Leben" widmen, sagte der 63-Jährige.

Rajoy war seit dem Jahr 2004 PP-Chef und seit 2011 Ministerpräsident. Seine Stellvertreterin, die ehemalige Verteidigungsministerin María Dolores de Cospedal, gilt als mögliche Nachfolgerin an der Parteispitze. Weiter gehandelt werden unter anderen die ehemalige Vizeregierungschefin Soraya Saenz de Santamaría und der Rajoy-Vertraute Alberto Núñez Feijoo.

In seiner Amtszeit als Ministerpräsident überstand Rajoy mehrere schwere Krisen, eine Rezession, aus der er sein Land mit einem harten Sparkurs führte, eine mehrmonatige politische Blockade 2016 und die Abspaltungsversuche Kataloniens im vergangenen Jahr. Kritiker werfen Rajoy vor, mit seiner harten Haltung in der Katalonien-Frage das Lager der Unabhängigkeitsbefürworter gestärkt zu haben.