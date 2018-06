Von 17 Ministern der künftigen Regierung sind elf Frauen

Spaniens Ministerpräsident Sánchez stellt pro-europäisches Kabinett vor

Madrid (AFP) - Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Mittwoch sein Kabinett vorgestellt. Bei seiner Regierungsmannschaft setzt der Chef der spanischen Sozialisten (PSOE) auf Verfechter eines geeinten Europas sowie auf eine stärkere Einbeziehung von Frauen. Für elf der 17 Ministerposten wählte Sánchez Frauen aus.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez © AFP

Den früheren Präsident des Europäischen Parlaments, Josep Borrell, will Sánchez zum Außenminister machen. Nadia Calviño, derzeit Generaldirektorin für den EU-Haushalt in Brüssel, soll das Wirtschaftsministerium leiten. Für das Finanzressort ist mit María Jesús Montero ebenfalls eine Frau vorgesehen. Sie kann auf Erfahrungen als Finanzministerin in der andalusischen Regionalregierung verweisen. Mit Pedro Duque soll der erste spanische Astronaut den Posten des Wissenschaftsministers erhalten.

Sánchez war am Samstag von König Felipe VI. als neuer Regierungschef vereidigt worden, nachdem der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy am Freitag durch ein von der PSOE initiiertes Misstrauensvotum gestürzt worden war. Die PSOE verfügt allerdings nur über 84 der 350 Parlamentssitze. Die neue Regierung muss sich daher um Unterstützung aus anderen politischen Lagern bemühen.