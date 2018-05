Widersprüchliche Angaben zu Umgang mit russischem Haftbefehl

Spaniens Polizei nimmt britischen Kreml-Kritiker Browder vorübergehend fest

Madrid (AFP) - Die spanische Polizei hat am Mittwoch einen prominenten britischen Kreml-Kritiker auf Grundlage eines russischen Haftbefehls vorübergehend festgenommen. Der Finanzinvestor William Browder wurde nach Polizeiangaben aber umgehend wieder auf freien Fuß gesetzt, wie ein Polizeisprecher in Madrid mitteilte. Browder hatte nach dem Tod seines Angestellten Sergej Magnizki in russischer Haft eine international beachtete Kampagne gestartet. Dem Kreml ist seine Tätigkeit ein Dorn im Auge.

Kreml-Kritiker William Browder © AFP

Widersprüchliche Angaben gab es zu der Frage nach dem Grund für den Zugriff der Polizei. Der Polizeisprecher in Madrid sagte, Russland habe über die internationale Polizeiagentur Interpol nach Browder fahnden lassen. Die Frist des Haftbefehls sei bereits abgelaufen, Interpol habe ihn dann aber nicht wie vorgeschrieben aus der Datei gelöscht. Deswegen sei Browder festgenommen worden, ehe der Fehler bemerkt worden sei.

Interpol erklärte allerdings gegenüber AFP, nicht nach Browder gefahndet zu haben: "Eine 'Red Notice' für Herrn Browder gibt es nicht und hat es nie gegeben." Auf der "Red-Notice"-Liste verzeichnet Interpol Verdächtige, die international zur Fahndung ausgeschrieben sind.

Browder selbst lieferte eine andere Beschreibung des Hergangs: Er teilte mit, Interpol habe bei Spaniens Polizei interveniert und diese aufgefordert, "der neuen russischen 'Red Notice' bei Interpol nicht Folge zu leisten".

Ein Moskauer Gericht hatte den Chef des US-Investmentfonds Hermitage Capital im Dezember in Abwesenheit zu neun Jahren Lagerhaft verurteilt. Der in den USA geborene britische Finanzunternehmer macht seit Jahren gegen die russische Führung mobil und bezeichnet sich selbst als "Putins Feind Nummer eins".

Browder war Chef des 2009 in russischer Haft offenbar nach Misshandlungen gestorbenen Steueranwalts Sergej Magnizki. Dieser hatte eine Korruptionsaffäre staatlicher Stellen auf Kosten des russischen Staats und von Hermitage Capital aufgedeckt. Er wurde 2008 verhaftet und beschuldigt, selbst hinter dem Betrug zu stecken.

Nach dem Tod seines Angestellten Magnizki startete Browder eine kremlkritische Kampagne, die weltweit auf beträchtliche Resonanz stieß. Der US-Kongress verabschiedete 2012 das "Sergej-Magnizki-Gesetz". Es enthält Sanktionen gegen russische Funktionäre, die für Magnizkis Tod verantwortlich sein sollen.

Das russische Parlament beschloss als Reaktion darauf ein Gesetz zum Verbot von Adoptionen russischer Kinder durch US-Bürger. Im Mai hatte das britische Parlament im Gedenken an Magnizki einen Antrag verabschiedet, der Strafmaßnahmen für Menschen vorsieht, welche die Menschenrechte verletzen.