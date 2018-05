Baskenpartei will für Misstrauensantrag der Sozialisten stimmen

Spaniens Regierungschef Rajoy droht am Freitag Abwahl im Parlament

Madrid (AFP) - Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy droht am Freitag im Parlament die Abwahl. Die fünf Abgeordneten der baskischen Nationalisten (PNV) erklärten am Donnerstag, sie würden dem von den oppositionellen Sozialisten (PSOE) eingebrachten Misstrauensantrag zustimmen. Damit dürfte dieser die erforderliche absolute Mehrheit von 176 der insgesamt 350 Abgeordneten erreichen. Bei einer Abwahl des rechtskonservativen Rajoy würde ihm PSOE-Chef Pedro Sánchez umgehend im Amt folgen.

PSOE-Chef Sánchez während der Debatte am Donnerstag © AFP

Der PNV-Fraktionsvorsitzende Aitor Esteban sagte während der Parlamentsdebatte, ein Ja zu dem Antrag entspreche dem, was die baskischen Bürger mehrheitlich wollten. Sánchez, dessen Partei über 84 Abgeordnete verfügt, hat außer der Linkspartei Podemos mit ihren 67 Abgeordneten auch kleinere Parteien wie die katalanischen Regionalisten hinter sich versammelt und kann mit 180 Stimmen für seinen Misstrauensantrag rechnen.

Das Baskenland wird aus einer Koalition von PNV und PSOE regiert. Die Baskenpartei hatte auf der gesamtstaatlichen Ebene Rajoy aber dabei geholfen, den Haushalt 2018 im Parlament durchzubringen.

Die liberale Oppositionspartei Ciudadanos, welche die Regierung Rajoy bisher unterstützte, will nicht für den Misstrauensantrag stimmen. Sie drängt den Ministerpräsidenten aber zum Rücktritt und fordert Neuwahlen.

Sánchez sagte während der Parlamentsdebatte, Rajoy, der jeglichen Gedanken an einen Rücktritt ablehnt, habe nach den Urteilen in dem Korruptionsskandal um dessen konservative Partei PP vergangen Woche jede Glaubwürdigkeit verloren. Weiter im Amt zu bleiben wäre "schädlich und eine Last nicht nur für Spanien", sondern auch für die Volkspartei. In dem Korruptionsprozess waren vergangene Woche 29 Angeklagte, darunter ehemalige PP-Führungskader, wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und illegaler Bereicherung zu insgesamt 351 Jahren Gefängnis verurteilt worden.