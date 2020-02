Spaniens Regierungschef Sánchez verhandelt mit katalanischem Regionalpräsidenten

Barcelona (AFP) - Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und der katalanische Regionalpräsident Quim Torra kommen am Donnerstag (12.00 Uhr) in Barcelona zu Gesprächen zusammen. Bei den Verhandlungen soll es um eine Lösung des Konflikts um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien gehen. Torra hatte am vergangenen Donnerstag angekündigt, er werde von Sánchez unter anderem die Begnadigung der wegen des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums im Oktober 2017 verurteilten Unabhängigkeitsbefürworter fordern.

Katalanischer Regionalpräsident Torra © AFP

Wegen des Bruchs zwischen Torras Partei Junts per Catalunya (Zusammen für Katalonien) und der mit ihr verbündeten katalanischen Unabhängigkeitspartei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hatte Torra in der vergangenen Woche vorgezogene Neuwahlen in Katalonien ausgerufen. Die spanische Zentralregierung erklärte sich nach anfänglichem Zögern bereit, noch vor den Wahlen Gespräche mit den katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern zu führen, die Sánchez nach seiner Wiederwahl im Januar in Aussicht gestellt hatte.