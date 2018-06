Pedro Sánchez am Dienstag zu Treffen mit Merkel in Berlin erwartet

Spaniens Regierungschef wirbt für seine Regierung in Europas Hauptstädten

Madrid (AFP) - Spaniens neuer Regierungschef Pedro Sánchez kommt am Dienstag zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Berlin. Der Besuch ist Teil mehrerer Reisen in europäische Hauptstädte in den kommenden Tagen, wie die Regierung in Madrid am Donnerstag bekannt gab. Demnach trifft Sánchez am Samstag in Paris den französischen Staatschef Emmanuel Macron, bevor er am Sonntag am Sondergipfel zur EU-Flüchtlingspolitik in Brüssel teilnimmt.

Spaniens Regierungschef Sánchez © AFP

Ende kommender Woche reist Sánchez dann zum EU-Gipfel aller 28 Mitgliedstaaten, wie Madrid mitteilte. Im Anschluss geht es demnach weiter nach Lissabon, wo Sánchez zu Gesprächen mit dem portugiesischen Regierungschef Antonio Costa erwartet wird. Ziel der Reisen sei es, den europäischen Partnern Spaniens zu zeigen, dass Madrid wieder eine "aktive Rolle bei der Schaffung einer stärkeren und solidarischeren Union" spielen werde.