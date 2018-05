Abstimmung für Freitagnachmittag geplant

Spanisches Parlament debattiert über Misstrauensvotum gegen Regierungschef Rajoy

Madrid (AFP) - Das spanische Parlament berät seit Donnerstag über ein Misstrauensvotum gegen den rechtskonservativen Regierungschef Mariano Rajoy. Die oppositionellen Sozialdemokraten (PSOE) hatten den Antrag nach den Gerichtsurteilen in einer Bestechungsaffäre um Rajoys regierende Volkspartei (PP) eingebracht. PSOE-Chef Pedro Sánchez kann für das Misstrauensvotum mit den Stimmen der Linkspartei Podemos rechnen.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy (vorne rechts) © AFP

Für die erforderliche Mehrheit im 350 Abgeordnete zählenden Parlament müssten aber auch die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter und die baskischen Nationalisten dem Misstrauensantrag zustimmen. Die liberale Oppositionspartei Ciudadanos, welche die Regierung Rajoy bisher unterstützte, will nicht für den Misstrauensantrag stimmen, drängt den Ministerpräsidenten aber zum Rücktritt und fordert Neuwahlen. Die Parlamentsdebatte soll bis Freitagvormittag fortgesetzt werden. Die Abstimmung ist für Freitagnachmittag vorgesehen.

Sánchez sagte während der Parlamentsdebatte, Rajoy, der jeglichen Gedanken an einen Rücktritt ablehnt, habe nach den Urteilen in dem Korruptionsskandal jede Glaubwürdigkeit verloren. Weiter im Amt zu bleiben wäre "schädlich und eine Last nicht nur für Spanien", sondern auch für die Volkspartei. In dem Korruptionsprozess waren vergangene Woche 29 Angeklagte, darunter ehemalige PP-Führungskader, wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und illegaler Bereicherung zu insgesamt 351 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Die absolute Mehrheit von 176 Stimmen für den Misstrauensantrag dürfte für die Sozialdemokratien allerdings schwer zu erreichen sein. PSOE und Podemos verfügen im Parlament über 84 beziehungsweise 67 Abgeordnete. Zusammen mit den Stimmen kleinerer Parteien könnten Medienberichten zufolge 175 Stimmen zusammenkommen.

Die fünf Abgeordneten der baskischen nationalistischen Partei PNV, die im Baskenland zusammen mit Sanchez' PSOE regiert, aber Rajoy dabei halfen, den Haushalt 2018 im Parlament durchzubringen, legten sich zunächst noch nicht fest. Der neue katalanische Regionalpräsident Quim Torra hat bereits einen Preis für die Unterstützung seines Lagers gefordert: Die Freilassung inhaftierter Unabhängigkeitsbefürworter, was allerdings nicht in der Hand der Politik, sondern der Justiz liegt.

Sollte es eine Mehrheit für den Misstrauensantrag geben, würde der seit 2011 amtierende Rajoy, der seit 2016 an der Spitze einer konservativen Minderheitsregierung steht, umgehend abberufen und Sánchez als Ministerpräsident eingesetzt. Bei einem Scheitern des Misstrauensvotums bliebe Rajoy im Amt, wäre aber nach Meinung politischer Beobachter erheblich geschwächt.

Die Initiative der Sozialdemokraten ist der vierte Misstrauensantrag seit der Rückkehr Spaniens zur Demokratie 1977. Keiner war bisher erfolgreich.