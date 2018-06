Sozialisten-Chef Sánchez wird neuer Ministerpräsident

Spanisches Parlament stürzt konservativen Regierungschef Rajoy

Madrid (AFP) - Spaniens Parlament hat den konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy gestürzt. Eine absolute Mehrheit von 180 der insgesamt 350 Abgeordneten sprach Rajoy am Freitag in Madrid das Misstrauen aus. Nachfolger wird der Chef der oppositionellen Sozialisten (PSOE), Pedro Sánchez. Dieser hatte den Misstrauensantrag gestellt, nachdem zahlreiche einst führende Vertreter von Rajoys Volkspartei (PP) wegen Korruption zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren.

Das Parlament brachte Rajoy zu Fall © AFP

Der 63-jährige Rajoy gab sich am Freitagmittag bereits kurz vor der Abstimmung geschlagen. "Das Misstrauensvotum wird wahrscheinlich angenommen, was bedeutet, dass Pedro Sánchez neuer Ministerpräsident werden wird", sagte Rajoy in einer Rede vor den Abgeordneten und beglückwünschte bereits seinen Erz-Rivalen und Nachfolger. Es sei ihm "eine Ehre" gewesen, Spanien zu dienen, sagte Rajoy unter dem Applaus der PP-Abgeordneten.

Rajoy ist der erste Ministerpräsident, der per Misstrauensvotum zu Fall gebracht wurde, seitdem Spanien 1977 die parlamentarische Demokratie einführte. Der seit Dezember 2011 amtierende Rajoy hatte seit 2016 eine konservative Minderheitsregierung geführt.

In seiner mehr als sechsjährigen Amtszeit überstand er mehrere schwere Krisen, eine Rezession, aus der er sein Land mit einem harten Sparkurs führte, eine mehrmonatige politische Blockade 2016 und die Abspaltungsversuche Kataloniens im vergangenen Jahr. Auch seine Volkspartei ist in mehrere Skandale verwickelt.

Die Urteilsverkündung im sogenannten "Gürtel-Prozess" vergangene Woche brachte Rajoy schließlich zu Fall. In dem Korruptionsprozess waren 29 Angeklagte, darunter ehemalige PP-Führungskader, wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und illegaler Bereicherung zu insgesamt 351 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der nationale Staatsgerichtshof sah es als erwiesen an, dass ranghohe Mitglieder der Volkspartei zwischen 1999 und 2005 Schmiergelder kassierten und Firmen dafür bei der Vergabe von Aufträgen bevorzugten.

Bei seiner Zeugenaussage vor Gericht hatte Rajoy 2017 auf die Frage nach dem zweifelhaften Finanzgebaren seiner Partei geantwortet, er habe sich nie mit "Buchführung" befasst. Die Partei selbst konnte strafrechtlich nicht belangt werden, weil illegale Parteienfinanzierung in Spanien erst seit 2015 ein Straftatbestand ist.

"Heute schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Demokratie unseres Landes auf", sagte der ehemalige Wirtschaftsprofessor Sánchez kurz vor dem Votum. Der 46-Jährige, der den Beinamen "El Guapo" (Der Hübsche) trägt, soll noch am Freitag offiziell zum Regierungschef ernannt werden.

Der Sozialisten-Chef hatte das Misstrauensvotum am Tag nach der Urteilsverkündung im "Gürtel-Prozess" angestrengt. Da seine Partei nur 84 Abgeordnete stellt, musste er sich um die nötige Mehrheit für eine Absetzung Rajoys bemühen. Gegen Rajoy stimmten letztlich auch die Linkspartei Podemos, die katalanischen Regionalisten sowie die baskischen Nationalisten.

Wie lange Sánchez regieren können wird, ist angesichts seiner instabilen Mehrheit allerdings ungewiss. Die Unterstützer des Misstrauensvotums betonten bereits, dies sei für Sánchez kein Blankoscheck.

Die Bundesregierung dankte Rajoy für die jahrelange Zusammenarbeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe "sehr gerne und gut" mit ihm zusammengearbeitet, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Rajoy habe entscheidend dazu beigetragen, dass sich Spanien "aus eigener Kraft und mit kluger Politik, auch mit Reformen" aus der Wirtschaftskrise habe befreien können.

Dass Spanien "jetzt mit das stärkste Wirtschaftswachstum in Europa" habe und die Arbeitslosigkeit zurückgehe, sei "auch ein Verdienst dieses scheidenden Ministerpräsidenten", sagte Seibert. Es gehe im Namen der Kanzlerin "ein Wort des Dankes" an den scheidenden Regierungschef.

Der neuen spanischen Regierung biete Berlin eine "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit an", sagte Seibert. Es sei klar, dass "wir auf eine stabile Regierung in Madrid hoffen".