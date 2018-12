Pompeo verteidigt Trumps Politik vor Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel

"Spiegel": USA geben Russland noch zwei Monate vor Ausstieg aus INF-Vertrag

Brüssel (AFP) - Die USA wollen ihren endgültigen Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag einem Bericht zufolge um zwei Monate verschieben und damit Russland die Chance geben, zu den Regeln des Vertrags zurückzukehren. Wie der "Spiegel" berichtete, signalisierte die US-Regierung den Nato-Verbündeten vor dem Treffen der Außenminister der Allianz am Dienstag in Brüssel, dass Washington den Vertrag bis dahin nicht formal kündigen wolle. US-Außenminister Mike Pompeo verteidigte vor dem Treffen die Politik von US-Präsident Donald Trump.

Nato-Flagge © AFP

Ende Oktober hatte Trump den Ausstieg der USA aus dem Vertrag angekündigt. Bisher haben die USA diesen Schritt aber noch nicht formal vollzogen. Besonders die Europäer wollen Russland dazu bewegen, sich wieder an den Vertrag zu halten, um eine drohende nukleare Aufrüstungsspirale in Europa zu verhindern.

Die USA und die Nato werfen Russland vor, den Vertrag durch ein neues Raketensystem zu verletzen. Die 1987 geschlossene Vereinbarung sieht die Abschaffung aller bodengestützten, nuklear bestückbaren Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite über 500 Kilometer vor.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte am Montag gesagt, mit dem mobilen System könne Russland "europäische Städte" mit Atomsprengköpfen erreichen, ohne dass diese eine Vorwarnzeit hätten. Er verlangte von Russland, "unverzüglich" zur vollständigen Einhaltung des INF-Vertrages zurückkehren. Dass sich mit den USA nur eine Seite an das Abkommen halte, sei nicht "haltbar".

Vor dem Treffen mit seinen Nato-Kollegen wies US-Außenminister Pompeo Kritik aus Europa zurück, wonach Washington internationale Kooperationen unter anderem durch die geplante Kündigung des INF-Abkommens untergrabe. Vielmehr forderte er die Verbündeten der USA bei einer Veranstaltung der US-Stiftung German Marshall Fund in Brüssel auf, Trumps Bestrebungen zu unterstützen.

Die Verbündeten sollten "ehrlich sagen", ob die Welthandelsorganisation (WTO), der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und der Internationale Währungsfonds (IWF) ihren Bürgern dienten. "Schlechte Akteure" hätten die mangelnde Führungsstärke der USA in der Vergangenheit zu ihrem "eigenen Vorteil" ausgenutzt. Trump sei entschlossen, das "rückgängig zu machen".

Der ehemalige Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA sprach sich für eine von den USA geführte "neue liberale Weltordnung" aus. Diese Weltordnung, "die Krieg verhindert und mehr Wohlstand für alle hervorbringt", werde von Russland, China und dem Iran bedroht.

Die Haltung der Nato zum INF-Vertrag wird eines der Hauptthemen des Treffens der Außenminister der Allianz ab Dienstag in Brüssel sein. Außerdem geht es um das jüngste Vorgehen der russischen Streitkräfte gegen ukrainische Schiffe vor der Halbinsel Krim.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wiederholte vor dem Treffen die Forderung Deutschlands, dass ukrainische Schiffe wieder durch die Straße von Kertsch zu den Häfen Mariupol und Berdjansk gelangen müssten. Es sei ein "guter Schritt", dass Russland die Blockade der Häfen teilweise aufgehoben habe. Dies hatte zuvor die ukrainische Regierung verkündet.

Maas forderte aber auch die Freilassung der von Russland gefangen genommenen, ukrainischen Seeleute. "Wir werden weiter alles unternehmen, dafür zu sorgen, dass aus diesem Konflikt keine schwere Krise wird", sagte Maas. "Und das geht nur mit einer politischen Lösung."

Am Abend beraten die Minister außerdem über die Lage im Nahen Osten und die Nato-Ausbildungsmission im Irak. Am Mittwoch geht das Treffen mit einem Treffen zur Zusammenarbeit mit den Staaten des westlichen Balkans weiter. Zum Abschluss sprechen die Minister der 29 Nato-Staaten über den Einsatz in Afghanistan.