Am Dienstag soll Söder als Ministerpräsident gewählt werden

Spitzen von CSU und Freien Wählern beraten Koalitionsvertrag

München (AFP) - Drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl haben die Spitzen von CSU und Freien Wähler die abschließenden Beratungen über ihren Koalitionsvertrag begonnen. In München versammelten sich am Sonntag der CSU-Vorstand und die CSU-Landtagsfraktion sowie der Parteivorstand und die Landtagsfraktion der Freien Wähler an getrennten Orten zur Beratung und Abstimmung über den Koalitionsvertrag. Dieser soll am Montag unterzeichnet werden.

CSU-Chef Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Söder © AFP

CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich vor Journalisten sehr zufrieden mit den Ergebnissen und der Geschwindigkeit der Koalitionsverhandlungen. Zu seiner eigenen Zukunft als CSU-Chef wolle er sich nach der für den 12. November erwarteten Bildung des bayerischen Kabinetts äußern, kündigte der Bundesinnenminister an. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, in der CSU sei eine Vorentscheidung für Ministerpräsident Markus Söder als nächsten Parteichef gefallen.

Der neu gewählte bayerische Landtag kommt am Montag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, am Dienstag ist die Wahl von Söder zum Ministerpräsidenten geplant. Eine Woche später soll das neue Kabinett vereidigt werden.