Spitzen von Union und SPD führen Vorgespräch zu Sondierungen

Berlin (AFP) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Mittwoch in Berlin zu einem weiteren Vorgespräch für die am Sonntag beginnenden Sondierungen zusammen. An dem Treffen sollen neben den drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) auch Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU), SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teilnehmen.

Horst Seehofer, Angela Merkel und Martin Schulz © AFP

Die Sechserrunde war bereits in der Woche vor Weihnachten zusammengetreten, um organisatorische Details für die Sondierungen zu klären. Die Sozialdemokraten hatten sich nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen von Union, FDP und Grünen zu "ergebnisoffenen" Gesprächen über eine Regierungsbildung bereit erklärt. Ob die SPD auch Koalitionsverhandlungen aufnimmt, soll ein Sonderparteitag am 21. Januar auf Basis des Sondierungsergebnisses entscheiden.