Staatengemeinschaft verabschiedet in Marokko UN-Migrationspakt

Marrakesch (AFP) - Vertreter aus aller Welt kommen heute zu einer zweitägigen Konferenz in Marrakesch zusammen, um den UN-Migrationspakt offiziell anzunehmen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird in der marokkanischen Stadt erwartet, sie will eine Rede auf der ersten Arbeitssitzung halten (10.00 Uhr). Der Pakt umfasst eine Reihe von Leitlinien und Maßnahmen, deren Umsetzung rechtlich nicht bindend ist. Im Kern geht es um eine bessere Zusammenarbeit in der Migrationspolitik und um Standards im Umgang mit Flüchtlingen.

Luftaufnahme eines Flüchtlingsboots vor Gibraltar © AFP

Nach langwierigen Verhandlungen hatten sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen mit Ausnahme der USA im Juli auf das Regelwerk geeinigt. Inzwischen haben sich jedoch mehrere Staaten, darunter die EU-Mitglieder Ungarn, Österreich, Polen und Tschechien, aus dem Pakt zurückgezogen. In Belgien ist am Sonntag die Koalitionsregierung am Streit um den Migrationspakt zerbrochen.