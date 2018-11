Analyse sieht keine Zweckentfremdung - Verbände und Parteien fordern Reformen

Staatliche Direktzahlungen für Familien kommen laut Studie bei Kindern an

Gütersloh (AFP) - Staatliche Direktzahlungen für Familien kommen einer neuen Studie zufolge auch tatsächlich bei den Kindern an. Eltern gäben Kindergeld und ähnliche Leistungen in der Regel nicht für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik aus, fasste die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch das Ergebnis einer Analyse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zusammen. Die Hilfe werde für größere Wohnungen oder bessere Betreuung und Bildung der Kinder genutzt.

Die Forscher untersuchten für die Analyse das Kindergeld sowie das in einigen Bundesländern ausgezahlte Landeserziehungsgeld zwischen 1984 bis 2016. Bei beiden Leistungen konnten sie keinen Einfluss auf den Kauf oder den Besitz von Unterhaltungselektronik oder einen Anstieg des Alkoholkonsums finden. Beim Tabakkonsum gab es demnach lediglich in weiter zurückliegenden Jahren Anzeichen für einen Zuwachs. Doch seit 2008 sei dieser Effekt nicht mehr vorhanden.

Der Studie zufolge steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eine Kita besucht, je 100 Euro Kindergeld um fünf Prozentpunkte. Für den Zeitraum ab dem Jahr 2000 liegt dieser Effekt demnach sogar bei zehn Prozentpunkten. Direktzahlungen führen demnach auch dazu, dass Kinder häufiger zum Sport oder zur Musikerziehung gingen.

Wohlfahrtsverbände begrüßten die Veröffentlichung der Studie als Argument dafür, staatliche Leistungen zu erhöhen. Der Sozialverband VdK forderte eine Neuberechnung und Erhöhung der Kinderregelsätze in der Grundsicherung. "Misstrauen gegenüber leistungsberechtigten Eltern ist unangebracht", erklärte Verbandspräsidentin Verena Bentele.

Das Deutsche Kinderhilfswerk erklärte, höhere Transferzahlungen wirkten sich "unmittelbar auf die Teilhabe von Kindern an Sport- oder Musikangeboten, aber auch bei der Kinderbetreuung aus". Es gebe "keine Ausreden mehr" dafür, Kinder finanziell nicht so auszustatten, dass sie "unabhängig von ihren Eltern" gut aufwachsen könnten, erklärte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann.

Auch Linke und Grüne werteten die Studie als Beleg dafür, dass eine Abkehr von den individuellen antragsbasierten Förderleistungen wie dem Kinderzuschlag oder dem Bildungs- und Teilhabepaket problemlos möglich sei. Grünen-Chefin Annalena Baerbock erklärte, nötig seine eine Kindergrundsicherung ohne "Antragsdschungel".

"Auch Eltern mit geringem Einkommen liegt das Wohl ihrer Kinder am Herzen", betonte Linken-Chefin Katja Kipping. Sachleistungen wie die nach dem "Bürokratiemonster" Bildungs- und Teilhabepaket kämen dagegen aufgrund hoher Verwaltungskosten und bürokratischer Hürden kaum bei den Kinder an. Es sei nun "höchste Zeit" für die Einführung einer Kindergrundsicherung in Höhe von rund 600 Euro. Die FDP forderte eine Bündelung und Vernetzung aller Leistungen für Kinder zu einem "Kindergeld 2.0".

Die Bertelsmann-Stiftung wies am Mittwoch in diesem Zusammenhang auf weitere Untersuchungen hin. Diese legten nahe, dass bei zweckgebundenen Sach- und Geldleistungen wie dem Bildungs- und Teilhabepaket rund 30 Prozent für den Verwaltungsaufwand veranschlagt werden müssten. Dazu komme, dass viele Bedürftige diese Unterstützung gar nicht beantragen würden. "Direkte finanzielle Leistungen für Familien sind sinnvoller als aufwändig zu beantragende Sachleistungen", erklärte Stiftungsvorstand Jörg Dräger.