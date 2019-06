Staats- und Regierungschefs der südeuropäischen Staaten treffen sich vor EU-Gipfel

Paris (AFP) - Eine Woche vor dem EU-Gipfel in Brüssel kommen heute auf Malta die Staats- und Regierungschefs der südeuropäischen Länder zusammen. Bei dem Treffen der sogenannten Med7 - Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern und Malta - soll es vor allem um die Klima- und Migrationspolitik gehen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will das Treffen außerdem nutzen, um Verbündete bei der Besetzung von EU-Spitzenpositionen beim EU-Gipfel nächste Woche zu suchen.

Präsident Macron © AFP

Auf dem Med7-Gipfel will sich Macron zu bilateralen Gesprächen mit den Regierungschefs von Italien, Malta und Spanien treffen. Paris und Rom sind sich in der Migrationspolitik uneins, vor allem in Bezug auf den Umgang mit aus Seenot geretteten Geflüchteten im Mittelmeer.