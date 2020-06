Regierung soll Städte in Region Bergamo zu spät zu "Roten Zonen" erklärt haben

Staatsanwälte befragen Conte zu Handeln in der Corona-Krise

Rom (AFP) - Angesichts der hohen Zahl an Corona-Todesfällen in Italien ist Regierungschef Giuseppe Conte von der Staatsanwaltschaft zum Umgang mit der Pandemie befragt worden. Die Befragung habe rund drei Stunden gedauert, teilte sein Büro am Freitag in Rom mit. Bei der Untersuchung geht es um Vorwürfe, dass die Regierung womöglich einzelne Städte in der Provinz Bergamo zu spät zu "Roten Zonen" erklärte.

Italiens Regierungschef Conte © AFP

In Italien sind bislang nach offiziellen Angaben mehr als 34.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Besonders viele Todesfälle gab es im Norden des Landes, darunter die Provinz Bergamo. Experten werfen der Regierung vor, sie hätte vor allem in und um die Städte Nembro und Alzano früh eine "Rote Zone" und damit eine Quarantäne ausrufen müssen. Dies hätte viele Menschenleben retten können, meinen die Kritiker der Regierungspolitik.