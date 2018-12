Jurist warnt Innenminister vor Störung laufender Ermittlungen

Staatsanwalt rügt Salvinis Tweet zu angeblichen Mafia-Festnahmen

Rom (AFP) - Italiens Innenminister Matteo Salvini hat sich mit einer Twitter-Botschaft zu einem laufenden Polizeieinsatz eine Rüge der Staatsanwaltschaft eingehandelt. Der rechtsextreme Politiker hatte am Dienstagmorgen getwittert, dass die Polizei in Turin "15 nigerianische Mafiosi festgenommen" habe. Der Turiner Oberstaatsanwalt Armando Spataro sah sich zu öffentlichem Widerspruch veranlasst: Zwar seien in der Angelegenheit 15 Haftbefehle ausgestellt worden, allerdings seien einige der Gesuchten noch flüchtig.

Italiens Innenminister Salvini © AFP

Der Staatsanwalt ermahnte den Innenminister kühl, in künftigen Fällen "zumindest Erkundungen einzuholen, um der Gefahr vorzubeugen, dass er laufende Ermittlungen stört". Noch besser wäre es, "wenn der Innenminister in Zukunft auf solche Äußerungen verzichtet", hieß es in Spataros Erklärung.

Den Juristen störte es besonders, dass der Minister mit seiner Mitteilung vorpreschte, ehe alle Gesuchten gefasst waren. Die Polizei halte normalerweise mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache, bevor sie solche Einsatzdetails veröffentliche, erklärte er.

Der Minister wollte diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Er halte es für "inakzeptabel zu behaupten, dass der Innenminister laufende Ermittlungen stören und Festnahmen gefährden könnte", erklärte Salvini. Sarkastisch fügte er hinzu, er wünsche dem fast 70-jährigen Turiner Staatsanwalt "einen friedlichen künftigen Ruhestand".