Festakt zum 60. Jahrestag der Indienststellung des Segelschulschiffs abgesagt

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruptionsverdachts bei "Gorch Fock"

Osnabrück (AFP) - Im Zusammenhang mit der Sanierung des Marine-Segelschulschiffs "Gorch Fock" hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Korruption eingeleitet. Bereits am Donnerstag genehmigte ein Richter fünf Durchsuchungsbeschlüsse, wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag mitteilte. Die Durchsuchungen bei zwei Unternehmen und drei Privatleuten hätten "umfangreiches potenzielles Beweismaterial", darunter Dokumente und elektronische Speichermedien, zutage gefördert. Die Auswertungen dauerten an.

Die Gorch Fock © AFP

Das Bundesverteidigungsministerium spricht von einem "Anfangsverdacht auf eine mögliche Korruptionsstraftat" gegen "einen Mitarbeiter aus den Streitkräften". Wegen des Verfahrens wurde der Festakt der Marine zum 60. Jahrestag der Indienststellung des Segelschulschiffs zunächst auf unbekannte Zeit verschoben. Die Feiern sollten ursprünglich am Montag stattfinden.

Der Korruptionsverdacht soll sich gegen einen Mitarbeiter des Marinearsenals Wilhelmshaven richten, der Gelder von der Werft und einer an der Sanierung beteiligten Firmen erhalten haben soll. Bereits im Januar hatte es Berichte gegeben, dass sich die zunächst auf zehn und im Oktober 2016 dann auf 35 Millionen Euro veranschlagten Sanierungskosten für die "Gorch Fock" inzwischen vervielfacht hätten.

Der Großsegler liegt seit zwei Jahren in der Elsflether Werft im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch. Dort traten bei einer Überprüfung gravierende Mängel zutage.