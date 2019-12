71 Soldaten auf Luftwaffenstützpunkt beigesetzt

Staatschefs der Anti-Terror-Allianz G5 gedenken der Toten des Anschlags in Niger

Niamey (AFP) - Die Staatschefs der Anti-Terror-Allianz G5 haben am Sonntag im Niger der 71 Toten eines von Dschihadisten verübten Anschlags gedacht. Die Präsidenten der Staaten Mali, Burkina Faso, Niger, Mauretanien und Tschad kamen in der Hauptstadt Niamey zusammen. Die 71 getöteten Soldaten waren am Freitag auf dem Luftwaffenstützpunkt 101 der nigrischen Armee beigesetzt worden.

71 Soldaten starben bei dem Anschlag © AFP

"Wir sind gekommen, um dem nigrischen Volk unser Beileid auszusprechen", sagte der Präsident von Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Hunderte dschihadistische Kämpfer hatten am Dienstag den Stützpunkt Inates der nigrischen Armee nahe der Grenze zu Mali angegriffen. Es war die blutigste Attacke seit dem Beginn islamistisch motivierter Gewalt in dem westafrikanischen Land 2015.

Die Anti-Terror-Allianz G5, die Dschihadisten in der Sahel-Zone militärisch bekämpft, war 2015 mit Unterstützung Frankreichs ins Leben gerufen worden.