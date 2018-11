Mann reiste vor einem Monat illegal über chinesische Grenze ein

Staatsmedien: Nordkorea will inhaftierten US-Bürger ausweisen

Seoul (AFP) - Nordkorea will nach Angaben von Staatsmedien einen illegal eingereisten US-Bürger des Landes verweisen. Lawrence Bruce Byron sei am 16. Oktober über die chinesische Grenze nach Nordkorea gelangt und anschließend festgenommen worden, erklärte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Seither habe er sich in Haft befunden.

Fahne Nordkoreas © AFP

KCNA zufolge sagte Byron während seiner Vernehmung aus, im Auftrag des US-Geheimdienstes CIA illegal die Grenze überquert zu haben. Die nordkoreanischen Behörden hätten anschließend entschieden, Byron abzuschieben.

Ein Mann mit demselben Namen war bereits vor einem Jahr an der innerkoreanischen Grenze festgenommen und später aus Südkorea ausgewiesen worden. Der Mann Ende 50 aus dem US-Bundesstaat Louisiana sagte damals Medienberichten zufolge gegenüber den südkoreanischen Behörden, er wolle als Privatbürger zur innerkoreanischen Verständigung beitragen.