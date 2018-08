Zwischenergebnisse nach ersten freien Wahlen seit fast vier Jahrzehnten

Staatsmedien: Zanu-PF erringt absolute Mehrheit in Simbabwes Parlament

Harare (AFP) - Simbabwes Regierungspartei Zanu-PF hat laut Staatsmedien die absolute Mehrheit im Parlament errungen. Die simbabwische Wahlkommission habe die Ergebnisse für 153 der insgesamt 210 Sitze im Abgeordnetenhaus vorgelegt, berichteten die staatliche Mediengruppe ZBC am Mittwoch. Demnach hat Zanu-PF bereits 110 Sitze sicher, die oppositionelle Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) hingegen nur 41 Mandate. Die Auszählung für die übrigen Sitze dauerte an.

Stimmauszählung in Simbabwe © AFP

Die Zanu-PF herrscht seit 1980 in dem südafrikanischen Land. Am Montag hatten in Simbabwe zum ersten Mal seit fast vier Jahrzehnten freie Wahlen stattgefunden. Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Robert Mugabe im vergangenen November gingen die Bürger am Montag weitgehend friedlich zu den Urnen, um einen Präsidenten zu wählen und das Parlament sowie die Kommunalvertretungen neu zu besetzen.

Im Anschluss gaben sich sowohl Präsident Emmerson Mnangagwa als auch Oppositionsführer Nelson Chamisa siegesgewiss. Mnangagwa schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, die Zanu-PF erhalte "extrem positive" Daten von der Auszählung. Chamisa twitterte, seine Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) gewinne "haushoch".

Vor Bekanntwerden der neuen Ergebnisse der Parlamentswahl erklärte Chamisa am Mittwoch allerdings, die Präsidentschaftswahl sei manipuliert worden. "Wir haben die Wahl des Volkes gewonnen und werden das verteidigen!", schrieb er auf Twitter.

Die Wahlbeobachter der EU wollten am Mittwoch ihren Bericht zum Wahlverlauf vorstellen.